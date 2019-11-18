HABER

Kars’ta eksi 15 derece soğukta gönüllü eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 09:21 | Son Güncelleme

Kars’ta eksi 15 derece soğukta yapılan AFAD gönüllü eğitimleri yoğun ilgi gördü.

Kars’ta eksi 15 derece soğukta yapılan AFAD gönüllü eğitimleri yoğun ilgi gördü. Soğuktan etkilenen gönüllüler, ısınmak için ateş yaktı. Yanan ateşinin etrafında toplanarak ısındı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “AFAD Gönüllüğü Projesi” kapsamında Kars’ta projeye katılan gönüllülere “Hafif Arama Kurtarma” eğitimi verildi.
Kars Valiliği tarafından yıkımı yapılan Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Doğum ve Çocuk Bakım Evi’nin enkazında 50 AFAD Gönüllüsüne “Hafif Arama Kurtarma” eğitimi yaptı.
Doğum ve Çocuk Bakım Evi’nin enkazında bir araya gelen AFAD Gönüllülerine, Kars İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Ayğan Başkanlığı’nda bilgilendirme yapıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinde destek verdiği eğitimde, 2 gruba ayrılan gönüllülere önce afet durumunda kullanılacak malzemeler tanıtıldı, daha sonra enkaz alanında arama kurtarma eğitimi yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren “Hafif Arama Kurtarma” eğitiminde tüm malzemeler gönüllüler tarafından denenerek araçların kullanımı gösterildi.
Eğitim sonunda açıklama yapan AFAD İl Müdürü Oktay Aygan, “Afetlere hazırlığın en önemli evrelerinden bir tanesi planlama ve eğitimlerdir. Bugün bizim burada yapmış olduğumuz faaliyetimiz Kars AFAD Gönüllülerimize yönelik enkazda “Hafif Arama Kurtarma” eğitimdir. Bundan önceki faaliyetlerimiz bir bütünlük içerisinde oldu, bundan sonra da bu faaliyetlerimiz devam edecek. Türkiye genelinde 81 ilde gönüllülerimizin afete hazırlığı için çeşitli programlar yapılmakta. Bizde bugün yıkımı yapılan Kars eski Doğum ve Çocuk Bakım Evi’nin enkazında arama kurtarma faaliyetlerini gönüllülerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Bizlere gönül verenlere içten teşekkür ediyoruz” dedi.

“AFAD gönüllüleri olarak göreve hazırız”
AFAD gönüllüsü olarak eğitimlere katıldığını ifade eden Özfer Koçak, “Bugün çok güzel bir eğitim aldık, çok değişik cihazları tanıdık. Eğitim veren arkadaşlarımızda konusunda çok uzman, çok yararlı bilgiler edindik. Tabi ki olmasını istemiyoruz ama yarın bir kaza durumunda veya deprem durumunda epey bilgi sahibi olduk. AFAD Gönüllüleri olarak görevimize hazırız, bu işi başaracağımıza da inanıyorum. İnsan odaklı olduğu için, insana ufak da olsa bir yardımımız dokunacağı için mutluyuz. Bu tarz afetlerin başımıza gelmesini istemiyoruz ama her duruma da hazırlıklı olmak, bilgili olmak ve yararlı olmak bize büyük bir keyif veriyor”
AFAD Gönüllüsü olarak eğitimlere başlayan AFAD Gönüllülerinden Yaprak Toprak ise, “Bugün değişik aletlerin nasıl kullanıldığını öğrendik. Herhangi bir afet olduğunda gönüllü olarak gidip bu aletlerle birlikte enkazda kalmış insanları kurtarmak için uğraşacağız. Gönül ister ki herhangi bir sıkıntı olmasın ama bir depremde ya da bir afette gönüllü olarak her zaman hazırız” şeklinde konuştu.
Kars’ta eksi 15 derece soğukta yapılan ve yoğun ilgi gören eğitimlerde, AFAD yetkililerince gönüllülere olası bir durumda yapılması gerekenler tek tek anlatıldı. Eğitime katılan gönüllüler, uzmanlarla birlikte arama, kurtarma yaptı. AFAD’a ait kurtarma aletlerini tek tek denedi. Eğitim sonrasında AFAD Müdürü Oktay Ayğan, gönüllülere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

PARTNERSeksilik itirafıyla olay olduSeksilik itirafıyla olay oldu
Denizin üstündeki havalimanı 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiDenizin üstündeki havalimanı 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Oltulu ustanın 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına destekOltulu ustanın 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına destek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokakta kıstırılan zanlıları mahallelinin elinden polis aldı!

Sokakta kıstırılan zanlıları mahallelinin elinden polis aldı!

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Milliler, Andorra'yı rahat geçti

Milliler, Andorra'yı rahat geçti

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 34 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alındı!

Yaşar Büyükanıt'ın acı günü

Yaşar Büyükanıt'ın acı günü

Kavun kestiği bıçakla sevgilisini öldürmüştü! Muhtarın cezası 15 yıla düşürüldü

Kavun kestiği bıçakla sevgilisini öldürmüştü! Flaş gelişme

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

Bolivya’da şiddet olayları devam ediyor! Ölü sayısı 23'e yükseldi

Bolivya’da şiddet olayları devam ediyor! Ölü sayısı 23'e yükseldi

Fransa, Haci Ömer Tall'a ait tarihi kılıcı Senegal'e iade etti

Fransa, Haci Ömer Tall'a ait tarihi kılıcı Senegal'e iade etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.