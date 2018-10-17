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Kars'ta engelli kıza cinsel istismar davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesinde, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunulması ya da fuhşa aracılık yapılması olayına karıştıkları iddia edilen, mağdurun anne ve teyzesinin de aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılanmasına başlandı - Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 2 kişinin tutuklanmasına karar verdi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunulması ya da fuhşa aracılık edilmesi olayına karıştıkları öne sürülen 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan engelli D.İ'nin annesi S.İ, teyzesi E.İ, M.D, A.Ş, B.A, E.Ş, F.A, M.T, S.B, V.G. ve C.B. ve tutuksuz sanık T.Ç. hazır bulundu.

Diğer tutuksuz sanık M.A. ise Kağızman Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mağdur D.İ. ifadesinde, cinselliğin ne demek olduğunu bilmediğini belirterek, kendisine cinsel istismarda bulunduklarını öne sürdüğü C.B, B.A'dan şikayetçi oldu.

Anne S.İ. ise tedavi olmak için bazı dönemlerde Manisa'ya gittiğini ileri sürerek, ilçeye döndüğünde kızının hamileliğinden ve olaydan haberdar olmadığını savundu.

Teyze E.İ. de yeğeni mağduru fuhuş amaçlı kimsenin yanına götürmediğini iddia ederek, suçlamaları reddetti.

Sanıklardan C.B. ise mağduru hiç görmediğini ancak E.İ. ile para karşılığı fuhuş yaptığını kabul etti.

Diğer sanıklar ve avukatları da suçlamaları kabul etmeyip beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, doğum yapan D.İ'nin bebeğinin soy bağının tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen kan örneklerinde, çocuğun B.A'dan olduğunun belirlendiğini aktardı.

Heyet, tutuksuz sanıklar M.A. ve T.Ç'nin tutuklanmasına, tutuklu sanıkların ise bu halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Kağızman'da, zihinsel engelli raporu bulunan 22 yaşındaki D.İ'nin hastanedeki kontrollerinde 5,5 aylık hamile olduğunun tespitiyle başlatılan soruşturma sonucu, mağdurun annesi S.İ. ile teyzesi E.İ'nin de bulunduğu 13 kişi hakkında dava açılmıştı.

Davanın iddianamesinde sanıkların "nitelikli cinsel saldırı" ve "Fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temini etmek" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

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