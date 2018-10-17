Kars'ta engelli kıza cinsel istismar davası

Kars'ın Kağızman ilçesinde, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunulması ya da fuhşa aracılık edilmesi olayına karıştıkları öne sürülen 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan engelli D.İ'nin annesi S.İ, teyzesi E.İ, M.D, A.Ş, B.A, E.Ş, F.A, M.T, S.B, V.G. ve C.B. ve tutuksuz sanık T.Ç. hazır bulundu.

Diğer tutuksuz sanık M.A. ise Kağızman Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mağdur D.İ. ifadesinde, cinselliğin ne demek olduğunu bilmediğini belirterek, kendisine cinsel istismarda bulunduklarını öne sürdüğü C.B, B.A'dan şikayetçi oldu.

Anne S.İ. ise tedavi olmak için bazı dönemlerde Manisa'ya gittiğini ileri sürerek, ilçeye döndüğünde kızının hamileliğinden ve olaydan haberdar olmadığını savundu.

Teyze E.İ. de yeğeni mağduru fuhuş amaçlı kimsenin yanına götürmediğini iddia ederek, suçlamaları reddetti.

Sanıklardan C.B. ise mağduru hiç görmediğini ancak E.İ. ile para karşılığı fuhuş yaptığını kabul etti.