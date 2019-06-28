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Kars’ta eş zamanlı PKK/KCK operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

Kars’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik sosyal paylaşım sitesinden paylaşım yapan 8 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kars’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik sosyal paylaşım sitesinden paylaşım yapan 8 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Kars Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, Sosyal Paylaşım Sitesi üzerinden “Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum Ve Organlarını Aşağılama”” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlarını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik Kars Merkez, Kağızman, Digor ve Selim ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; cep telefonları, sim kartlar, hafıza kartları ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6136 kapsamında değerlendirilen 2 adet suç aleti ve 1 adet PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kırsal alanda giyilen ve ‘leşker’ diye tabir edilen kıyafet ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonla ile yakalanarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam edecektir” denildi.

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