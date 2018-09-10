HABER

Kars'ta eylül ayında kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

Kars'ta eylül ayında kar sürprizi

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde eylül ayında kar sürprizi yaşandı.

Bölgede günlerdir etkili olan sağanak, havaların soğumasıyla özellikle yüksek kesimlerde yerini dolu ve kar yağışına bıraktı.

Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yayla mevkine yağan kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.

İlçede yaşayan Talip Akkuş, AA muhabirine, havaların artık soğumaya başladığını belirterek, "Şaşırdık tabii ki ama son günlerdeki yoğun sağanaktan dolayı beklenen bir durum. Bundan sonra artık yükseklere kar yağar. Yayla mevkisine yağan kar etrafı beyaza bürüdü." dedi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde ise şiddetli rüzgar etkili oldu.

PARTNERRegl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!Regl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!
İmam Abdullah Zaviyesi, gözyaşları eşliğinde taşındı (2)İmam Abdullah Zaviyesi, gözyaşları eşliğinde taşındı (2)
TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Arpaçay Doğruyol Kars

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'da kalaşnikoflu saldırgan krizi! Fabrikayı taradı, güvenlik görevlisini rehin aldı

Sakarya'da kalaşnikoflu saldırgan krizi! Fabrikayı taradı, güvenlik görevlisini rehin aldı

TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!

TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!

Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı! Yetkililerden vatandaşlara geri dönün uyarısı!

Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı! Yetkililerden vatandaşlara geri dönün uyarısı!

Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!

Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!

Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildi

Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildi

İBB'den 17 Eylül Pazartesi günü için toplu ulaşım kararı: 06.00-14.00 arası ücretsiz

İBB'den 17 Eylül Pazartesi günü için toplu ulaşım kararı: 06.00-14.00 arası ücretsiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.