Kars'ta eylül ayında kar sürprizi

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde eylül ayında kar sürprizi yaşandı.
Bölgede günlerdir etkili olan sağanak, havaların soğumasıyla özellikle yüksek kesimlerde yerini dolu ve kar yağışına bıraktı.
Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yayla mevkine yağan kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.
İlçede yaşayan Talip Akkuş, AA muhabirine, havaların artık soğumaya başladığını belirterek, "Şaşırdık tabii ki ama son günlerdeki yoğun sağanaktan dolayı beklenen bir durum. Bundan sonra artık yükseklere kar yağar. Yayla mevkisine yağan kar etrafı beyaza bürüdü." dedi.
Ardahan'ın Posof ilçesinde ise şiddetli rüzgar etkili oldu.
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