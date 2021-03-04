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  4. Kars’ta FETÖ zanlıları adliye sevk edildi

Kars’ta FETÖ zanlıları adliye sevk edildi

04.03.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’ye yönelik Kars merkezli 6 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) “mahrem” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars merkezli Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş’ta düzenlenen eş zamanlı operasyon gözaltına alınarak Kars’a getirilen 1 yüzbaşı, 1 astsubay, 1 emekli astsubay, 1 ihraç askeri okul öğrencisi ve 1 doktor olmak üzere şüpheli 5 kişiden 3’ünün Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube’deki, işlemleri tamamlandı.İşlemleri tamamlanan şüpheliler S.Ş.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’ye yönelik Kars merkezli 6 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) “mahrem” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars merkezli Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş’ta düzenlenen eş zamanlı operasyon gözaltına alınarak Kars’a getirilen 1 yüzbaşı, 1 astsubay, 1 emekli astsubay, 1 ihraç askeri okul öğrencisi ve 1 doktor olmak üzere şüpheli 5 kişiden 3’ünün Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube’deki, işlemleri tamamlandı.
İşlemleri tamamlanan şüpheliler S.Ş. O.K. ve F.E. alınan güvenlik önlemleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarılarak önce sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye, ardından da Adliye’ye getirildi. Adliye’ye getirilen şüpheli 3 kişi hakim karşısına çıkarılacak.
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.C. ve K.G.B.’nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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