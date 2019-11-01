Kars'ta FETÖ'nün darbe girişimi davası

Tutuklu kaldığı sürenin uzunluğuna dikkati çekerek tahliyesini isteyen Güngör, "Bozma kararında bizimle verilmiş olan gerçeklerin soyut gerçeklerle ortaya koyduğu belirtilmektedir. Soyut gerçeklerle 2 yıl 4 aydır tutukluyum. Benim örgütle en ufak bir bağım yoktur. Eğer tahliye alırsam göreve başlayacağım. Van Asayiş Kolordu Komutanlığına atandım. Ali Avcı beni gece 01.50 gibi arayarak beni sıkı yönetim mahkemelerinde yargılamakla tehdit etti." ifadelerini kullandı.

Eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk de olaylardan haberinin olmadığını belirterek, "3 yıldır tutukluyum, 1-1,5 yıldır duruşma yapılmadı. Kovuşturma esnasında lehime olan hususlar araştırılmamıştır. Delillerin incelenmesine ve değerlendirmeye alınmasını talep ediyorum. Askerliğin gereği komutan emrederse ben onu yapmak zorundayım, olay gecesi benim olaylardan haberim yoktu. Olay gecesi benim özgür iradem yoktur." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığın, mevcut bilgi ve belgeler, dosyadaki mevcut delil durumu, suç vasfında ve delil durumunda değişiklik bulunmadığından azami tutukluluk süreleri aşılmadığından tahliye taleplerinin reddi ile sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.