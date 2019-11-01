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Kars'ta FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:21 | Son Güncelleme

Darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay ile 15 yıl hapis cezasının Erzurum Bölge Adliye Mahkemesince bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın, ilk derece mahkemenin verdiği kararın Erzurum Bölge Adliye Mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör, eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk, astsubay Murat Aydoğmuş, tutuksuz sanıklar üsteğmen Levent Saka, yüzbaşı Ömer Şener, başçavuş Bahadır Çetinkaya ile sanık avukatları katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ömer Talay'ın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmaya, diğer tutuksuz sanıklar Başçavuş Yücel Örs, başçavuş Hakan Koçak, Uzman Jandarma Celal Atik Armağan katılmadı.

Bölge mahkemesinin bozma kararına yönelik beyanı sorulan sanıklardan eski İl Jandarma Komutanı Güngör, darbeden 11 ay sonra darbeye yardım suçundan tutuklandığını belirtti.

Tutuklu kaldığı sürenin uzunluğuna dikkati çekerek tahliyesini isteyen Güngör, "Bozma kararında bizimle verilmiş olan gerçeklerin soyut gerçeklerle ortaya koyduğu belirtilmektedir. Soyut gerçeklerle 2 yıl 4 aydır tutukluyum. Benim örgütle en ufak bir bağım yoktur. Eğer tahliye alırsam göreve başlayacağım. Van Asayiş Kolordu Komutanlığına atandım. Ali Avcı beni gece 01.50 gibi arayarak beni sıkı yönetim mahkemelerinde yargılamakla tehdit etti." ifadelerini kullandı.

Eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk de olaylardan haberinin olmadığını belirterek, "3 yıldır tutukluyum, 1-1,5 yıldır duruşma yapılmadı. Kovuşturma esnasında lehime olan hususlar araştırılmamıştır. Delillerin incelenmesine ve değerlendirmeye alınmasını talep ediyorum. Askerliğin gereği komutan emrederse ben onu yapmak zorundayım, olay gecesi benim olaylardan haberim yoktu. Olay gecesi benim özgür iradem yoktur." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığın, mevcut bilgi ve belgeler, dosyadaki mevcut delil durumu, suç vasfında ve delil durumunda değişiklik bulunmadığından azami tutukluluk süreleri aşılmadığından tahliye taleplerinin reddi ile sanıkların ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Dava süreci

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Haziran 2017'de görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanan ve iddia makamının talebi üzerine görevi başındayken tutuklanan eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör ve İl Jandarma Komutan yardımcısı yarbay Kamil Öztürk'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezası vermişti.

Heyet, aynı suçtan yargılanan dönemin İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ömer Talay ile astsubay Murat Aydoğmuş'a ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

Benzer suçlardan tutuksuz yargılanan 7 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığından beraatlerine karar verilmişti.

Mahkeme heyetinin kararında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen sanıklara, sadece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ceza verilebileceği belirtmişti.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, verilen kararı farklı sebeplerden yeniden incelenmek üzere Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

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dava FETÖ Kars

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