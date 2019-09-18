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Kars'ta FETÖ'nün emniyet "mahrem" yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:42 | Son Güncelleme

10 eski polis yakalandı

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 10 eski polis yakalandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan eski polisler T.Y. Y.B. M.M. H.Y. H T. E.Y. R.K. L.K. E.Y. ve Ü.D gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ/PDY gözaltı Kars operasyon tutuklu

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