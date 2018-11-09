Kars'ta FETÖ/PDY operasyonu

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı oldukları ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları gerekçesiyle 5 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 1 yarbay, yüzbaşı ve üsteğmen ile 2 astsubay olmak üzere 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Ev aramalarında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

