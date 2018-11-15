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Kars'ta FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:57 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 2 şüpheli hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

Şüpheliler A.C.T. ve F.P. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kars'a getirilen A.C.T. ve F.P. emniyetteki işlemlerinin ardından "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kars tutuklama

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