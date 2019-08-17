HABER

Kars'ta fırtına, çatıları uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 16:30 | Son Güncelleme

KARS'ta fırtına etkili olurken, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki fakülte binalarının çatıları uçtu.  Kentte, saat 13.30 sıralarında, şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Kars'ta fırtına, çatıları uçurdu

Orhan Kemal OKTAY/SELİM (Kars), (DHA) - KARS'ta fırtına etkili olurken, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki fakülte binalarının çatıları uçtu.
Kentte, saat 13.30 sıralarında, şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, rüzgarın saatteki hızı, 100 kilometreyi buldu. Fırtınada, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki başta hastane olmak üzere bazı fakülte binalarının çatıları uçtu. Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve garajın çatıları, şiddetli yerinden sökülüp, metrelerce savruldu.

FOTOĞRAFLI

Kars'ta fırtına, çatıları uçurduKars'ta fırtına, çatıları uçurduKars'ta fırtına, çatıları uçurduKars'ta fırtına, çatıları uçurdu

Hayalindeki karavanı 4 saniyede yaptıHayalindeki karavanı 4 saniyede yaptı
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaş'ın eşleri buluştuKılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaş'ın eşleri buluştu
Bahçelievler’de yol çöktü, park halindeki bir araç çukura düştüBahçelievler’de yol çöktü, park halindeki bir araç çukura düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı

İstanbul Valiliği çarpıcı rakamı açıkladı ve uyardı

Trabzon'da sır cinayet! Otopside ortaya çıktı

Trabzon'da sır cinayet! Otopside ortaya çıktı

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Son dakika: Unkapanı alt geçidinde bir kişi ölü bulundu

Sağanak bir can aldı! Alt geçitte ölü bulundu

9 FETÖ üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

Bodrum'da kıskıvrak yakalandılar

Son dakika: Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.