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Kars'ta fuhşa yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 00:56 | Son Güncelleme

Kars'ta fuhşa yönelik düzenlenen "son durak" operasyonunda 28'i yabancı uyruklu 41 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde kentteki 4 eğlence merkezinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen şüpheliler ile fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadınlara yönelik eğlence merkezleri ve otellere eş zamanlı "son durak" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, 28'i yabancı uyruklu kadın 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 41 kişi sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars fuhuş son durak

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