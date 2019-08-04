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Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 08:50 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı öncesinde gelin adayına “süslenmiş koç gönderme geleneği” yurdun birçok yerinde olduğu gibi Kars’ta da asırlardır yaşatılıyor.Kars’ta yaşayan Mithat Kaya, nişanlısına aldığı kurbanlık koçu kentin en işlek caddelerinden Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde bulunan Fulya Çiçekçilik’e getirerek süsletti.

Kurban Bayramı öncesinde gelin adayına “süslenmiş koç gönderme geleneği” yurdun birçok yerinde olduğu gibi Kars’ta da asırlardır yaşatılıyor.
Kars’ta yaşayan Mithat Kaya, nişanlısına aldığı kurbanlık koçu kentin en işlek caddelerinden Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde bulunan Fulya Çiçekçilik’e getirerek süsletti. Kars’ta “süslenmiş koç gönderme geleneği”nin devam ettiğini ifade eden çiçekçi Sultan Aydın, “Yani bizim Doğu’da adet olduğu için Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Önceden bizi arıyorlar, biz ona göre kurbanı hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi süslemesini yaptık. Bu gelin hanıma gidecek. Damat utangaç olduğu için kendisine yardımcı oluyoruz. Böyle şeyler güzel, örfümüzü, adetimizi, getirmek borcumuzdur” dedi.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde nişanlı çiftlerin nişanlılarına “süslenmiş koç gönderme geleneği” devam ederken, nişanlı gençler aldıkları koçlarla çiçekçilerin yolunu tutuyor. Önce koçu baştan aşağıya süsleten gençler, daha sonra koçun boynuzuna bilezik veya altın takarak nişanlısının evinin yolunu tutuyor.
Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Kars’ta da bayramda hediye edilmek üzere alınan koçlar süslenerek damat tarafından gelinin ailesine teslim ediliyor. Bayram günü kesilen ve kavurma yapılan kurban eti, nişanlı kızın komşuları davet edilerek ikram ediliyor.

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor
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