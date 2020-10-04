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Kars’ta gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kars’ta PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP’li Kars Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci, HDP Kars İl Başkanı Cengiz Anlı, Kaya Naki, Fahrettin Kaya, Ömer Albayrak, Kars İl Genel Meclis Üyesi Suat Bayhan, Kağızman İl Genel Meclis Üyesi Halil Kan, Digor Belediye Meclis Üyesi Hamit Taşdelen, Digor İlçe eski Başkanı Zorba Başkutlu, Digor Belediye eski Başkan Yardımcısı Şengül Erkmen, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde KCK’nın sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T., işadamları B.A., A.K., R.B., B.A.

Kars’ta PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP’li Kars Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci, HDP Kars İl Başkanı Cengiz Anlı, Kaya Naki, Fahrettin Kaya, Ömer Albayrak, Kars İl Genel Meclis Üyesi Suat Bayhan, Kağızman İl Genel Meclis Üyesi Halil Kan, Digor Belediye Meclis Üyesi Hamit Taşdelen, Digor İlçe eski Başkanı Zorba Başkutlu, Digor Belediye eski Başkan Yardımcısı Şengül Erkmen, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde KCK’nın sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T., işadamları B.A., A.K., R.B., B.A. parti üyesi İ.A., M.Y., S.A., H.A, ve gazeteci S.M. Emniyet’teki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrollerinin yapılması için Harakani Devlet Hastanesi’ne ardından Kars Adliye Sarayı’na getirildiler.
Öte yandan, gözaltına alınan 21 kişi, bugün hakim karşısına çıkarılacak.

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