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Kars’ta gözaltına alınan HDP’li meclis üyeleri görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 19:10 | Son Güncelleme

Kars’ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan HDP’li meclis üyeleri görevden uzaklaştırıldı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Halkların Demokrat Partisi (HDP) Belediye Meclis Üyeleri Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci, Kaya Naki, Fahrettin Kaya, Ömer Albayrak ile İl Genel Meclis Üyesi Suat Bayhan, Kağızman İl Genel Meclis Üyesi Halil Kan tedbiren geçici olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

Kars’ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan HDP’li meclis üyeleri görevden uzaklaştırıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Halkların Demokrat Partisi (HDP) Belediye Meclis Üyeleri Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci, Kaya Naki, Fahrettin Kaya, Ömer Albayrak ile İl Genel Meclis Üyesi Suat Bayhan, Kağızman İl Genel Meclis Üyesi Halil Kan tedbiren geçici olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

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