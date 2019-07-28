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Kars'ta günübirlik evler denetlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

KARS'ta, polis ekipleri, günübirlik kiralanan evler, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetim yaptı.

Kars'ta günübirlik evler denetlendi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta, polis ekipleri, günübirlik kiralanan evler, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetim yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı denetim yapıldı. Kars'ta da günübirlik kiralanan evler, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetim yapıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada merkez ve ilçelerde 34 ekip ve 110 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 295 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı, 14'ü günübirlik olmak üzere 80 konaklama tesisi ve 30 kiralık araç firmasının denetlendiğini belirtti. Uygulamada ayrıca 16 Afganistan, 3 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 22 kaçağın yakalandığı bildirildi.

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Kars'ta günübirlik evler denetlendiKars'ta günübirlik evler denetlendi

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