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Kars'ta HDP'li Ayhan Bilgen başkan seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:20 | Son Güncelleme

KARS'ta resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde en fazla oyu alarak Kars Belediye Başkanı seçilen isim HDP'li Ayhan Bilgen oldu.

Kars'ta HDP'li Ayhan Bilgen başkan seçildi

KARS, (DHA)- KARS'ta resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde en fazla oyu alarak Kars Belediye Başkanı seçilen isim HDP'li Ayhan Bilgen oldu.
AYHAN BİLGEN
Ayhan Bilgen, 28 Ocak 1971 yılında Kars'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitiren Bilgen, MAZLUMDER Genel Başkanlığı yaptı. Türkiye Barış Meclisi, Demokratik Anayasa Hareketi, Demokratik İslam Kongresi ve Denge Denetleme Ağı çalışmalarında kurucu olarak yer alan Bilgen, Gündem ve Evrensel gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. Bilgen, 25 ve 26. Dönem Kars Milletvekili seçildi. HDP MYK Üyesi ve Grup Başkanvekilidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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