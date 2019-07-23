Kars’ta HDP’li yöneticilere operasyon: 11 gözaltı

Kars’ta, aralarında HDP’li yönetici, belediye meclis üyesi ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanının da olduğu 11 kişiye TEM ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, kent genelinde terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski İl Başkanı İdris Ağbaba, İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane Kılıç, HDP yöneticisi Nuriye Erkmen, Tuğba Yağışlı, Oktay Tül ve HDP’li belediye meclis üyesi Münevver Subaşı’nın da olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

