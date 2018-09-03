Kars’ta hırsızlar çobanın hayatını kararttı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ın Akyaka ilçesinde çoban Tekin Toptaş'ın (37) baktığı hayvanlar, 22 gün önce yayladan çalındı. Hırsızlar ve hayvanlar bulunamayınca, çoban Toptaş, kendine ait 12 büyükbaşı, hayvan sahiplerine vermek zorunda kaldı. Çalıştığı ücreti de alamayan çoban, çocuklarıyla birlikte ortada kaldı. Çoban Tekin Toptaş, hırsızların ve hayvanların bulunmasını isterken, hırsızlara da seslenerek hayvanları getirmelerini istedi. Olay, Akyaka'nın Göydağı Yaylası'nda geçen 10 Ağustos gecesi meydana geldi. 4 kişiye ait 16 büyükbaş, 9 buzağı olmak üzere toplam 25 hayvan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece yarısı çalındı. Hayvanlara bakan 7 yıllık çoban Tekin Toptaş, hayvanların çalındığını sabah saat 04.00'te uykudan uyanınca fark etti. 50 metre uzaklıktaki Akyaka’nın Yukarı Yaylası’ndaki eve giderek atını alıp arazide aramaya çıktı. Bir yandan da telefonla akrabalarını ve Arpaçay Koçköy Jandarmayı arayarak yardım istedi. Jandarma ekiplerinin de gelmesiyle birlikte 3 gün 3 gece arama yapıldı. Herhangi bir ize rastlanmaması üzerine jandarma ekipleri aramayı çevre ilçe ve köylerde de sürdürdü. Aramalara rağmen herhangi bir sonuç alınamadı. 'ÇARESİZ KALDIM' Akyaka ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde yaşayan en büyüğü lise, en küçüğü ilkokul öğrencisi 3 çocuğu olan çoban Tekin Toptaş, "Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Vakfı'ndan 6 yıl önce 33 bin TL borçlanarak 4 büyükbahş hayvan aldım. 6 yıl içinde bu hayvanların sayısını 12’ye çıkardım. Hırsızlık olayından sonra hayvanlar bulunamayınca çalınan 25 adet hayvanın 4 sahibine bana ait 120 bin TL tutarındaki 12 ineği vermek zorunda kaldım. Hayvan sahipleri yıllık çalışma bedeli olan 25 bin TL tutarındaki çobanlık ücretimi de hayvanların bedeline sayıp ödemedi. 3 çocuk okutuyorum. Tüm geçimim bunlardı. Buradan hırsızlara sesleniyorum Allah rızası için hayvanları getirsinler hayvan sahiplerine teslim edeyim onlar da benim hayvanlarımı bana iade etsinler. Çalışma ücretimden de oldum. Hayvanlarımdan da oldum. Şu anda işim de gücüm de yoktur. Tamamen çaresiz kaldım" dedi. 'HIRSIZLARIN BULUNMASI TEK İSTEĞİM' Tekin Toptaş'ın eşi ev kadını Kamer Toptaş da "Maddi ve manevi mağduriyetler yaşadık. Mal sahiplerine karşı da mahcup olduk. Her yönden mağduruz. Devletin gücünü görmek istiyorum. Hırsızların bulunması tek isteğim. Bu şekilde olmamalıydı. Hiçbir ip ucuna rastlanmadı. Soruşturmanın derinleştirilmesini istiyorum. Öğrenci kızım dershane istiyordu. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Dersleri de çok iyi. Tek isteğim onların eğitimine katkıda bulunmaktı. Devlete seslenmek istiyorum; bu kadar kolay olmamalı bu işler. Bu iş çok uzadı. Benim çok umudum vardı ama hiçbir ip ucuna rastlanmadı. 18 yılda alın teriyle biriktirdiklerimizin hepsi gitti" diye konuştu.

