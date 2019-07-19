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Kars’ta hırsızlık çetesi çökertildi: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 21:52 | Son Güncelleme

Kars’ta çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlıları düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kars’ta çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlıları düzenlenen operasyonla yakalandı. Çökertilen hırsızlık çetesinin 22 iş yeri, ev ve araçtan toplam 198 bin lira değerinde çeşitli malzeme çaldıkları ortaya çıktı.
Kars Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars’ta çeşitli tarihlerde 22 ayrı ev, iş yeri, açıktan ve otodan olmak üzere meydana gelen 198 bin lira değerindeki hırsızlık olayları ile ilgili yapılan 3 aylık fiziki ve teknik takip çalışmaları sonuçlarını verdi.
Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren ve hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen Kars’ta 8, İstanbul’da 9, 2’si kadın toplam 17 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda muhtelif ziynet eşyası, beyaz eşya, elektronik eşya, sanayi tipi aletler, oto aksesuarları ve yedek parçaları, cep telefonu ve ev aletleri gibi çok sayıda hırsızlık olaylarına ait çalıntı eşyalar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Öte yandan, düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam ediyor.

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