Kars'ta 'huzur' operasyonu; 1963 kişi sorgulandı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ta, polis ekiplerince düzenlenen 'huzur' operasyonunda; 1963 kişi sorgulanırken, aranan 1 kişi yakalandı ve 15 sürücüye para cezası uygulandı.

Yurt genelinde, eş zamanlı olarak genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik önemdeki bölgelerde özellikle de halkın yoğunlukla bulunduğu yerlerde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı. Kars'ta kent merkezi ve ilçelerde, 59 ekip ve 219 kişilik personelin katılımıyla yapılan denetim ve uygulamalarda, 1963 kişi sorgulandı. Yoklama kaçağı olan 4 kişiye tebligat yapan ekipler, 'Sigara Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 kişiye idari işlem uyguladı. Aranan 1 şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, umuma açık 102 yeri kontrol etti. 1 iş yeriyle ilgili 'Sigara Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılırken, 260 araç kontrol edildi ve 15 sürücüye para cezası uygulandı.

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