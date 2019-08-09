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Kars'ta iki aile arasında arazi kavgası: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Kars'ta iki aile arasında arazi kavgası: 10 yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

İlçenin Yukarı Damlapınar köyünde, Çelik ve Yıldırım aileleri arasında arazi anlaşmazlığı dolayısıyla başlayan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Bu ailelerin diğer üyelerinin de karıştığı, dirgen, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan H.Y. ve K.Ç. buradan Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

Olaya ilişkin 15 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, köyde başka bir kavga yaşanmaması için güvenlik tedbiri aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kars kavga

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