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Kars’ta iki aile arasında kavga: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 18:53 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.Sarıkamış ilçesine bağlı Akören köyünde iki aile arasından bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Sarıkamış ilçesine bağlı Akören köyünde iki aile arasından bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahlar ateşlendi. Silahların çekildiği kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralanırken, Akören köyüne çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Akören köyüne gelen jandarma tarafları ayırırken, kavgada hayatını kaybeden 2 kişi Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kavgada yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar hastaneye sevk edildi.
Öte yandan Akören köyünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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