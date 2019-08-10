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Kars’ta iki aile arasında yayla kavgası: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 18:39 | Son Güncelleme

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy’de iki aile arasında yayla meselesinden dolayı çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy’de iki aile arasında yayla meselesinden dolayı çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 10 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy’ünde iki aile arasında yayla meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar birbirlerine sopa, taş ve küreklerle girdi. Kavgada her iki aileden 11 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda jandarma sevk edildi. Jandarmanın araya girmesiyle önlenen kavgada olaya karıştığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kavgada yaralananlar ambulanslarla Kars’taki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan gözaltına alınan 10 kişi ise Arpaçay Jandarma Karakoluna getirildi. Gözaltına alınan 10 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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