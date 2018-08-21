Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Aykut Demir idaresindeki 20 AZF 69 plakalı otomobil, Kars-Akyaka karayolu Kuyucuk Gölü mevkisinde, Güven Konca yönetimindeki 36 AAC 041 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Doğukan, Abbas, Kadir, Gürkan, Simizar ve Burhan Demir ile Umut Ali ve Efe Nevruz Konca yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kars-Akyaka karayolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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