Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İdris Karadeniz idaresindeki 25 EN 568 plakalı otomobil, Osman Bahatır yönetimindeki 36 EÜ 745 plakalı otomobille İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi ve Kurban Ali Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada, Karadeniz'in aracındaki Eyüp Ataman, Bahatır'ın otomobilindeki Naciye ve Necmettin Eker yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

