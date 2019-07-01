HABER

Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Yeter yönetimindeki 24 BD 809 plakalı otomobil ile Irmak Öztürk'ün kullandığı 16 KH 426 plakalı otomobil, Haydar Aliyev ile Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği Şehir Stadyumu Kavşağı'nda çarpıştı.

Otomobillerin savrularak yoldan çıktığı kazada sürücü Yeter ile diğer araçtaki yolcular Dilek Çınar, Muhammet Can Çınar ile Şeyma Paçacı yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sadece o ilçede var! 120 yıllık sır: Dokundukları her kapıda... Sadece o ilçede var! 120 yıllık sır: Dokundukları her kapıda...
Hayallerinin peşine düşen gençler, un helvası satarak dünyayı geziyorHayallerinin peşine düşen gençler, un helvası satarak dünyayı geziyor
Minibüsün çarptığı kadın yaralandıMinibüsün çarptığı kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evini fosil müzesine çevirdi!

20 yıldır bunu yapıyor! Evinde binlercesini saklıyor

SON DAKİKA! Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC'ye düşen 'füze' ile ilgili açıklama

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

Ergenekon davasında karar günü

Ergenekon davasında karar günü

Antalya'da orman yangını!

Antalya'da orman yangını!

Muğla'da patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar

Domuz bağıyla bağlayıp, işkence yaptılar!

Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

Çalışmalar tamamlandı! Yeni proje geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.