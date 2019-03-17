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Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 21:33 | Son Güncelleme

Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Engin Kından idaresindeki 36 T 0042 plakalı taksi ile Umutcan Yüce'nin kullandığı 76 DS 043 plakalı otomobil, Kars-Ardahan kara yolunun Karayolları Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Özlem ve İpek Yüce, Saliha, Esmanur ve Mervenur Antiç yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Engin Kından ile Saliha Antiç'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kazanın ardından güvenlik önlemi aldığı yolda trafik akışını bir süre tek şeritten sağladı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Kaza

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