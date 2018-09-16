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Kars'ta iş yerine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 02:56 | Son Güncelleme

Kars'ta iş yerine silahlı saldırı

Kars'ta bir iş yerine silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi.

Mermilerin isabet ettiği dükkanın camları kırılırken içeride bulunan kişiler olaydan yara almadan kurtuldu.

İş yerini kurşunlayan zanlılar, olay yerinden otomobille kaçtı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği saldırı sonrası zanlıların yakalanması için ekiplerce geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

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Iş Yeri Kars silahlı saldırı

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