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Kars’ta itiraz sonucu değiştirmedi, seçimi HDP kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

Kars’ta Cumhur İttifakı’nın MHP Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik’in itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı.

Kars’ta Cumhur İttifakı’nın MHP Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik’in itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı. Yeniden yapılan sayımda oyu artan HDP seçimi kazandı.
Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan Adayı Çetin’in itirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, bunun üzerine Kars Adliyesi’nde 167 sandığın sayımına yeniden yaptı.
Cumhur İttifakı’nın MHP Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik’in, Kars’taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazının kabulü üzerine oylar tekrar sayılmaya başlandı. İl Seçim Kurulu tarafından yapılan sayım tamamlandı. Buna göre, HDP 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kazanmış oldu.

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