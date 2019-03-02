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Kars'ta kablo hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 20:10 | Son Güncelleme

Telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alından 9 şüpheliden biri tutuklandı

Kars'ta, telefon kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alından 9 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 25 bin lira değerinde telefon kablosunun çalınmasıyla ilgili T.K, Y.A, A.K, M.K, T.K, İ.Ç, F.K, Y.A. ve C.P'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 300 kilogram ağırlığında çalıntı telefon kablosu yakılmış halde ele geçirildi. Kablolar, Türk Telekom Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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kablo kablo hırsızlığı Kars

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