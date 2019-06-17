Kars'ta kablo ve direk hırsızlığı: 13 gözaltı

Kars İl Jandarma Komutanlığınca kablo ve direk hırsızlığı yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Verimli köyünde Türk Telekom Müdürlüğüne ait kablo ve direklerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olayla ilgili yapılan araştırma ve takip sonucunda, köy içerisinde traktör römorkuna yüklenmiş 6 haberleşme ve enerji nakil kablo direği ile 150 metre uzunluğunda nakil kablosu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda olaya karıştığı tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

