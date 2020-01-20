Kars'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Jandarma, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Taşlıgüney köyünün Harabedere mevkisinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, 4 metre derinliğindeki çukurda 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bölgede, define arama dedektörü, sanal gözlük, kürek, balyoz, manilya demiri, murç, el freni, keser, 2 av tüfeği, eldiven ve plastik kova ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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