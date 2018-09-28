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Kars'ta kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

Kars'ta kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kars'ın Digor ilçesinde bir kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kadir Çoban yönetimindeki 23 LA 861 plakalı kamyonet, Kars-Digor Karayolu Hanlar Geçidi mevkisinde aynı istikamette seyreden bir kamyona arkadan çarptı.

Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada sürücü Çoban olay yerinde öldü.

Çoban'ın cenazesi, Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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1 ölü Kars Kaza

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