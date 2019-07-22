Kars'ta kamyonetle çarpışan motosikletli öldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Mazlum Salkın idaresindeki 36 SD 191 plakalı motosiklet Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kazım Karabekir Sağlık Lisesi önünde Emre Çolak'ın kullandığı 36 SB 103 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Salkın, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Salkın'ın cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu.
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