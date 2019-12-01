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Kars’ta kar manzaraları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:56 | Son Güncelleme

Kars’ta kar yağışının ardından kartpostalık görüntüler ortaya çıktı.

Kars’ta kar yağışının ardından kartpostalık görüntüler ortaya çıktı. Kars Kalesi ve tarihi mekanların olduğu Kaleiçi Mahallesi’ne gelen vatandaşlar, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirirken, çocuklar ise kar üzerinde oyunlar oynayarak eğlendi.
Kars’ta yağmurun ardından yağan kar, kente Doğu Ekspresiyle gezmek için gelenleri adeta büyüledi. Kaldıkları otellerden dışarı çıkan vatandaşlar, Kars Kalesi, Havariler Kilise, Evliya Cami, Harakani Külliyesi ve Taş Köprü’ye akın etti. Tarihi yerleri gezen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.
Kars’a Kocaeli’den geldiğini ifade eden vatandaş, “Kocaeli’den Kars’a geldim Doğu Ekspresiyle, geldiğimizde büyük bir sürprizle karşılaştık. Buraya kar getirdik. Buranın tarihi yerlerini gezmeye geldik. Kısa bir süre kalacağız. Ancak Kars gezmeye değer bir yer” dedi.
Konya’dan gezmek için Kars’a geldiğini belirten vatandaş, “Gelmişken bir gezelim dedik. Hoşumuza gitti buralar, tarih, insanlar bu tarihte buralarda neler yaşamış geçmişte, düşünüyor, eksiyi düşünüyor. Ne şartlarda, ne zorluklarda hayat geçirmişler. Karı güzel, insanı mert, doğası güzel, kar Kars’a yakışıyor. Doğu’nun özelliği kardır zaten, karla birlikte bir bütün güzelliği vardır buraların” diye konuştu.
Öte yandan, kar yağışının ardından belediye ekipleri de kaldırımların karını temizlendi. Çocuklar kar altında bol bol oyun oynarken, vatandaşlar ise selfie çekti. Kar yağışı kentte aralıklarla devam ediyor.

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