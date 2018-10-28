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Kars'ta kar manzaraları büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:34 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu

KARS / ARDAHAN (AA) - Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşle kartpostallık görüntüler oluştu.

İlçeyi çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağlarıyla 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı beyaza büründü.

Masmavi gökyüzünün altında, sarıçam ormanlarının karla bütünleşmesiyle renkler görsel şölen sundu. Keklik Vadisi'nde bulunan Ördek Gölü'nde ise yaban ördekleri yüzmenin keyfini yaşadı.

Vatandaşlardan Türkü Doğa Demirci, Sarıkamış'ın eşsiz bir doğaya sahip olduğunu belirterek, "Sarıkamış 4 mevsimde ayrı bir güzel. İki gündür yağan karın ardından güneşin açmasıyla beraber doyumsuz manzaralar oluştu. Bunu izlemek keyif veriyor." dedi.

Doğasever Alper Yıldırım ise kar yağmasıyla ilçenin beyaza büründüğünü ve güzel görüntülerin oluştuğunu ifade ederek, "Kar yağışından sonra güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte doğa da güzelliğini ve canlılığını göstermeye başladı." dedi.

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