Kars'ta kar ve sis etkili oluyor

Dondurucu soğukların yaşandığı Kars'ta etkili olan kar ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Kent genelinde oluşan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. Kara yollarında ilerleyen sürücüler, kar ve sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Aralıklarla kar yağışının devam ettiği kentte, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri de yollarda tuzlama çalışması yürüttü.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan yağışın ardından kar kalınlıkları ilçe merkezinde 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 30 santimetre ölçüldü.

Karla kaplanan sarıçam ormanları, görenlere adeta görsel şölen sundu.

