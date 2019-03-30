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Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:48 | Son Güncelleme

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor.

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece eksi 8 dereceye düştüğü kente ağaçların dallarında buz sarkıtları oluştu. Nisan ayına 2 gün kala kent yeniden beyaza büründü.
Kars’ta önceki gece başlayan ve 2 gündür devam eden kar yağışı vatandaşları şaşırttı. İş yerlerinin önündeki karı temizleyen vatandaşlar, kar yağışı ile birlikte havanın da soğuduğunu belirtti. Havaların ısınmasını ve baharın gelmesini bekleyen vatandaşlar, Mart ayında kara kışı yaşadıklarını belirterek "Birkaç gün sonra Nisan ayına giriyoruz. Havalar hala düzelmedi. Kar, tipi, boran temizlemeye devam. Kışın bundan daha az kar yağıyordu. Şimdi daha fazla yağıyor. Bir türlü yazı göremedik" dedi.
Kars’ta kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı Kars-Digor-Iğdır ve Kars-Göle-Ardahan karayolunda ulaşım zaman zaman aksıyor. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan kar yağışının Kars’ta hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk nedeniyle ağaçların dallarında buz sarkıtları da oluştu.

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor
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