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Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

02.01.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Artan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sarıkamış ilçesinde de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

İşyeri önünde biriken karları temizleyen Sezgin Yılmaz, "Sarıkamış'a beklenen kar yağdı, inşallah bereketli olur. Misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

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