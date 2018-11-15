Kars'ta kar yağışı sürücüleri zorladı

Yola çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunan Hüseyinalizade, "Yola çıkan sürücüler her zaman hazırlıklı olsunlar, başlarına böyle bir şey gelebilir. Tavsiyem zincirlerini taksınlar, kaza yapmadan yollarına devam etsinler. Türkiye'nin de yolları güzel. Her taraf iki şeritli, çok razıyız, Allah herkesten razı olsun. Kar yağdığında da yollardan şikayet etmesinler, herkes zincirini taksın." diye konuştu.

Hüseyinalizade, zincirlerini taktıktan sonra yollarına devam edeceklerini ifade ederek, "Kar yağdı, berekettir. Ben işimi seviyorum, eve ekmek götürüyoruz. Kar yağıyor. Kars-Iğdır arasında bir rampa vardı, baktık araçlar kayıyor kaza yapmadan zincirlerimizi bağladık. Zincirleri takıyoruz başkalarına da zarar vermeyelim, inşallah buradan çıkıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kars-Iğdır kara yolu Hanlar geçidi mevkisinde, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tır ve otomobiller yolda kaldı. Bu duruma hazırlıksız yakalan bazı sürücüler geri dönerken bazıları da araçlarının lastiklerine zincir taktı.

Kentte dünden beri yağan kar, sabah saatlerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İranlı sürücü Rahim Ahmet Nejad ise kar yağışı nedeniyle araçların kaydığını anımsatarak, "Kar yağdı araçlar kaydı, zincirleri bağlıyoruz. İnşallah kazasız belasız eve döneriz Gürcistan'dan geldik İran'a doğru gidiyoruz. Bütün şoförler dikkat etsin yolda kar var, yanlarında zincir olsun." ifadesini kullandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

- Cıbıltepe'de kar kalınlığı 60 santim

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, iki gündür devam eden kar yağışı da hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 45, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde ise 60 santimetre ölçüldü.

Aşırı kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, kar altında kalan arabalarını küreklerle temizleyerek çıkarmaya çalıştı. Bazı araçlar yollarda güçlükle ilerleyebildi.

Vatandaşlar araçlarının üzerini, evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Aracını temizleyen Bahadır Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının gece etkili olduğunu belirterek, "Dans eden karlar diyarı Sarıkamış’ta karla birlikte uyandık. Yaklaşık 50 santimetre kar var. Araçlarımızı karın altından çıkarmak için yoğun çalışma yapıyoruz. Allah kolaylık versin. Sarıkamış’a beyaz gelinlik yakışıyor." diye konuştu.

Bu arada belediye ve kara yolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı. İlçede kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.

