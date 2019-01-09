Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Ekip daha sonra Kars hattını temizleyip, Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan sınıra kadar olan yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki demir yolunu kar ve tipiden temizledi.

- Kağızman

Kağızman'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezi ve köyleri etkisi altına alan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaşırken ilçe merkezinde ise 30 santimetre olarak ölçüldü.

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, yaptığı açıklamada "Köy yollarının kapanmaması için ekipler seferber edildi. Şu an itibariyle bizlere ulaşan bir olumsuz durum yok. Gece boyunca yine ekiplerimiz hazır halde bekleyecekler. İlk yağan kar olduğu için zemin oldukça kaygan. Sürücüler zincirsiz yola çıkmasın." dedi.

