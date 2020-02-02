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Kars'ta karla mücadele ekipleri, köy yollarında zorlu kış mesaisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:42 | Son Güncelleme

Kars'ta karla mücadele ekipleri, köy yollarında zorlu kış mesaisinde

Kars'ta İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede köy yollarını açmak için gece gündüz çalışıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

İki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle Kars'taki birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

112 Acil Servisine yapılan ihbarlar doğrultusunda kapanan yolları açan ekipler, sağlık görevlilerinin köylere ulaşarak hastalara müdahale edilmesini sağladı.

Kars'taki 382 köy yolunda karla mücadele eden ekipler, özverili çalışmalarıyla yöre halkının takdirini kazandı.

Yalçınlar köyü muhtarı Tekin Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kars İl Özel İdaresi ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Kar yağdığında hemen yolları açıyorlar. Ne zaman arasak hemen geliyorlar. Yollarımız sabah kapanmıştı ekipler hemen gelip açtı." dedi.

Bulanık köyü muhtarı Engin Kumaş, yollar açıldığında hastaları güvenli şekilde hastaneye götürebildiklerini belirterek bu konuda özveriyle çalışan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Köylülerden Cengiz Subaşı da yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin zorlu şartlarda görev yaptığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
karla mücadele Kars köy yolları

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