HABER

Kars'ta kayalıklardaki mağarada mahsur kalan çocuk kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:29 | Son Güncelleme

Kars'ta kayalıklardaki mağarada mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayalıklardaki mağarada mahsur kalan çocuk, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Sırataşlar köyünde sabah köy yakınında bulunan kayalıklar arasındaki mağaraya çıkan Ömer Öner (15), burada mahsur kaldı.

Öner'in durumunu öğrenip bölgeye giden ailesi ile köylülerin kurtarma çabası da yetersiz kalınca, durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen UMKE ve AFAD personeli ile Jandarma Arama Kurtarma timi, tırmanış ekipmanları yardımıyla mağaraya ulaşmaya çalıştı.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Öner'i bulunduğu yerden indirdi.

Öner, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Deniz üstünde hamak keyfiDeniz üstünde hamak keyfi
Batman’da dev Türk bayrağı göndere çekildiBatman’da dev Türk bayrağı göndere çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Kayalık Mağara Sarıkamış

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma töreni için toplanmalar başladı

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma töreni için toplanmalar başladı

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Hayri Baraçlı açıklaması

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.