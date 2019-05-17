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Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde 6 gün önce oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için ara verilen arama çalışmalarına yeniden başlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken 6 gün önce kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Ortakale köyünde pazar günü evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade için bölgede aynı gün başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verildi.

Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi katılıyor.

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmalarına köylüler ve köy korucuları da destek veriyor.

Özellikle çocuğun düşmüş olabileceği tahmin edilen derede sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ekipler bugün de Kazıkkale köyü köprüsünden Ortakale köyüne kadar olan dere yatağı ve araziyi tarayacak.

- Olay

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyünde evlerinin yanında oyun oynarken 12 Mayıs Pazar günü kaybolan Nurcan Sade için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucu minik çocuğa ait etek dere kenarında bulunmuştu.

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arama çalışması Kars Nurcan Sade

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