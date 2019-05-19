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Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'yi arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor.

Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade için bölgede aynı gün başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verildi.

Bu sabah yeniden başlatılan çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van'dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi katılıyor.

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmalarına, köylüler ve köy korucuları da katkı sağlıyor.

Ekipler, Ortakale, Güllüce, Kazıkaya köyleri yakınından geçen, çocuğun düşmüş olabileceği tahmin edilen dere yatağında aramalarına devam ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yanında oyun oynarken kaybolan Nurcan Sade için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucu minik çocuğa ait etek köyden 4 kilometre, ayakkabı ise 15 kilometre uzakta dere kenarında bulunmuştu.

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Kars kız çocuğu Sarıkamış

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