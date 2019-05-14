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Kars’ta kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 08:28 | Son Güncelleme

Kars’ta, evlerinin önünde oyun oynarken 3 gün önce kaybolan 3 yaşındaki kız çacuğunu arama çalışmlarına yeniden başlandı.Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Ortakale Köyü’nde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin bulunması için arama çalışmlarına yeniden başlandı.

Kars’ta kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları yeniden başladı

Kars’ta, evlerinin önünde oyun oynarken 3 gün önce kaybolan 3 yaşındaki kız çacuğunu arama çalışmlarına yeniden başlandı.
Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Ortakale Köyü’nde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin bulunması için arama çalışmlarına yeniden başlandı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar, minik Nurcan’ın evinin önünden geçen derede yoğunlaştı. Harettin ve Yadigar Sade’nin çiftinin ikamet ettiği evinin önünde geçen dereye düşme ihtimali üzerinde duran ekipler, arama çalışmlarını dalgıç ekiplerinin de katılmasıyla birlikte bugün dere kenarında yürütecek.
“Köyde sessiz bekleyiş devam ediyor”
3 gün önce evlerinin önünde oyun olarken kaybolan ve bütün aramalara rağmen bir türlü bulunamayan Nurcan Sade’nin Ortaköy’deki evinin önünde sessiz bekleyiş devam ediyor. Jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarına köylülerde eşlik ediyor. 3 gündür köy giriş çıkışları da dahail olmak üzere bütün ev ve eklentileri ekiplerce didik didik arandı. Nurcan Sade’nin gidebileceği her yere bakan ekipler, bugün arama çalışmaları Sade’nin evinin önünden geçen dere de yapılacak. Ekipler, Sade’nin dereye düşme ihtimali üzerinde duruyor.

Kars’ta kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları yeniden başladı

Kars’ta kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları yeniden başladı

Kars’ta kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları yeniden başladı

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