HABER

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 08:09 | Son Güncelleme

Kars’ta evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan küçük kız çocuğu 8 gündür aranıyor.

Kars’ta evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan küçük kız çocuğu 8 gündür aranıyor. Bu sabah erken saatlerde tekrar başlayan arama çalışmalarında iş makineleriyle suyun akış yönü değiştiriliyor.
Sarıkamış’a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs 2019 tarihinde evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin, bulunması için çalışmalara yeniden başlandı.Dün gece havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmaları, küçük kızın eteği ve ayakkabısının bulunduğu derede yapılıyor. Eriyen kar suları ile taşan derede arama çalışmaları çok zor şartlarda yapılıyor.
“İş makineleriyle suyun akışı değiştiriliyor”
Sarıkamış’ta arama çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 5 kişilik “Kurbağa Adam” ile yürütülüyor. Arama çalışmalarına Kars Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan iz takip köpeği “Atak”ta destek veriyor.
Bazı bölgelerde zorlanan ekiplerin yardımına iş makineleri yetişiyor. Sığ ve girilmesi zor yerler iş makineleriyle suyun yönü değiştirilerek arama yapılıyor. En küçük ayrıntıya dahi dikkat eden ekipler, küçük Nurcan’ın bulunması için adeta seferber oldu.
Arama çalışmalarını eşlik eden Nurcan Sade’nin babası Hayrettin Sade ve köylüler, çocuklarının biran evvel bulunması için dua ediyor.
Dere kıyısı boyunca tarama yapan ekipler, bugün de arama çalışmalarını Güllüce Köyü ile Ortakale Köyü arasında dere yatağında sürdürecek.

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!

2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Gelin Evi'nde bir ilk!

Gelin Evi'nde bir ilk!

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

Şişli'de polisten kaçan otomobil sürücüsü Kadıköy'de yakalandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

18 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını başından vurdu!

18 yaşındaki genç 15 yaşındaki arkadaşını başından vurdu!

Denizli'de 3,1 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 3,1 büyüklüğünde deprem

Sesin geldiği yöne gidenler cesediyle karşılaştı!

Sesin geldiği yöne gidenler dehşetle yüzleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.