Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

KARS (AA) - Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da katledilmesinin bin 379. yılı nedeniyle Kars'ta binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Hz. Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hz. Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, Faikbey Caddesi'nden Kars Garnizon Şehitliği önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. 3 saat süren yürüyüşte okunan mersiyeleri dinleyen bazı vatandaşların duygulandığı gözlendi. Yürüyüş boyunca vatandaşlara yol kenarlarında çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Kars Garnizon Şehitliği önüne gelerek burada dualar okuyan kalabalık, daha sonra gittikleri Azeri Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Garnizon Şehitliği'ndeki programda yaptığı konuşmada, Kerbela hadisenin dini bir olay olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kerbela siyasi bir olaydır. Kerbela'da Müslümanlar, taht kavgası için rant kavgası için bir birleriyle çatışmışlardır. Kerbela'da olan olayı bir taraf haline getirip bunu Müslümanların bir ayrılık sebebi olarak yıllardır gündemde tutarak arasında farklı fikirlerin yeşermesine sebebiyet vermek elbette ki yanlıştır. Yapılması gereken şudur, Kerbela'dan alınması gereken dersler alınmalıdır. Bu da Müslümanların birlik ve beraberliğini tesis etmektir."