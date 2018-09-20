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Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da katledilmesinin bin 379'uncu yılı nedeniyle Kars'ta anma programı düzenlendi - Kars Valisi Doğan: "Kerbela'da alınması gereken dersler alınmalıdır. Bu da Müslümanların birlik ve beraberliğini tesis etmektir" - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta: "Bin 379 yıl önce bugün kılıç ile zillet arasında tercih yapması istenen Hz. Hüseyin, 'Zillet bizden uzaktır.' diyerek zulme karşı direnmiş, bu uğurda canını feda etmiştir" - Hz. Ali Çarşı Cami İmamı Bedram Geleyi: "Bugün şehadet yıl dönümüdür. Yas günüdür, matem günüdür. Bu cemaat, Resulullah'a baş sağlığı dilemeye gelmiştir. Ehlibeyt'in dinde İslam'da önemi çoktur"

KARS (AA) - Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da katledilmesinin bin 379. yılı nedeniyle Kars'ta binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Hz. Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hz. Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, Faikbey Caddesi'nden Kars Garnizon Şehitliği önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. 3 saat süren yürüyüşte okunan mersiyeleri dinleyen bazı vatandaşların duygulandığı gözlendi. Yürüyüş boyunca vatandaşlara yol kenarlarında çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Kars Garnizon Şehitliği önüne gelerek burada dualar okuyan kalabalık, daha sonra gittikleri Azeri Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Garnizon Şehitliği'ndeki programda yaptığı konuşmada, Kerbela hadisenin dini bir olay olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kerbela siyasi bir olaydır. Kerbela'da Müslümanlar, taht kavgası için rant kavgası için bir birleriyle çatışmışlardır. Kerbela'da olan olayı bir taraf haline getirip bunu Müslümanların bir ayrılık sebebi olarak yıllardır gündemde tutarak arasında farklı fikirlerin yeşermesine sebebiyet vermek elbette ki yanlıştır. Yapılması gereken şudur, Kerbela'dan alınması gereken dersler alınmalıdır. Bu da Müslümanların birlik ve beraberliğini tesis etmektir."

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da Kerbela şehitlerini dua ile yad ettiklerini belirterek, "Bin 379 yıl önce bugün kılıç ile zillet arasında tercih yapması istenen Hz. Hüseyin, 'Zillet bizden uzaktır.' diyerek zulme karşı direnmiş, bu uğurda canını feda etmiştir." ifadesini kullandı.

Hz. Ali Çarşı Cami İmamı Bedram Geleyi de aşure gününe dikkati çekerek, "Bugün şehadet yıl dönümüdür. Yas günüdür, matem günüdür. Bu cemaat, Resulullah'a baş sağlığı dilemeye gelmiştir. Ehlibeyt'in dinde İslam'da önemi çoktur." dedi.

Yürüyüşe, Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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