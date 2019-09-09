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Kars'ta Kerbela Şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

HZ.

Kars'ta Kerbela Şehitleri anıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - HZ. MUHAMMED’in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle birçok ilde olduğu gibi Kars’ta da anma yürüyüşü ve törenler düzenlendi.
Muharrem ayının 10'uncu günü olan bugün, binlerce Ehlibeyt dostu Hz. Ali Çarşı Camii ve Merkez Ehlibeyt Işıklı Camii önünde bir araya geldi. Ehlibeyt Işıklı Cami, Kamer Cami ve Hz. Ali Çarşı Cami tarafından düzenlen anma etkinliğinde, ellerinde büyük Türk Bayrağı, Atatürk posteri ile birlikte Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anlatan figürleri taşıyan binlerce Karslı, mersiyeler eşliğinde sine döverek Garnizon Şehitliğine ardından da Yeni Mahalle Asri Mezarlığı’na kadar yürüdü.
Kars Garnizon Şehitliğinde saygı duruşunda ve İstiklal Marşı’nın ardından dualar yapılarak, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

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Kars'ta Kerbela Şehitleri anıldıKars'ta Kerbela Şehitleri anıldıKars'ta Kerbela Şehitleri anıldıKars'ta Kerbela Şehitleri anıldı

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