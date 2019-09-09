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Kars’ta Kerbela şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:45 | Son Güncelleme

Hazreti Muhammed’in torunu Hz.

Hazreti Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela’da şehit edilmesinin 1380. yılı nedeniyle Kars’ta binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi.
Kerbela şehitlerini anma programı, sabah Hz. Ali Çarşı Camii ve Merkez Ehlibeyt Işıklı Camii önünde toplanan binlerce vatandaşın katılımıyla Kuran-ı Kerim okunması, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplanan grup, Faikbey Caddesi’nden Kars Garnizon Şehitliği önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. 2,5 saat süren yürüyüşte okunan mersiyeleri dinleyen bazı vatandaşlar ise duygulu anlar yaşadı. Yürüyüş boyunca vatandaşlara yol kenarlarında çorba ve çay ikramında bulunuldu. Anma programına katılanlar, Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Yeni Mahalle Mezarlığı’na yürüdü. Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste gruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurma ve mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin’i yad etmesi sonrasında aile mezarları ziyaret edilerek, Kur’an-ı Kerim okundu.

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